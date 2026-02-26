Il festival, nato nel 2019 dall’incontro tra Fondazione Tones on the Stones e Threes Productions, si consolida come piattaforma internazionale dedicata alla sperimentazione musicale in dialogo con arti performative e audiovisive. Il titolo scelto per questa edizione è Abitare il suono e riconoscersi nei luoghi, e indica una direzione precisa: rendere il paesaggio un dispositivo d’ascolto. Epicentro del programma è il Tones Teatro Natura, un’ex cava di granito riqualificata e trasformata in un teatro di pietra a cielo aperto. Qui, tra pareti rocciose e architetture minime, il festival ha costruito negli anni uno degli appuntamenti più riconoscibili a livello europeo, con l’obiettivo di indagare la relazione tra natura, spazio e suono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Torna Nextones, il festival di musica elettronica immerso in un teatro di pietra

L'Appennino vibra a ritmo di musica elettronica con Cima Festival 2026Torna a scaldare l'inverno dell'Appennino modenese l'appuntamento che unisce montagna e musica elettronica.

Argomenti discussi: Abitare il suono Torna Nextones, il festival di musica elettronica immerso in un teatro di pietra; Nextones, il primo annuncio della tredicesima edizione.

Nextones. Photo by Dimitri D'ippolitoIl Tones Teatro Natura ritorno in Val d’Ossola con quattro giornate dedicate alla sperimentazione musicale e audiovisiva, sotto il titolo Abitare il suono e riconoscersi nei luoghi. L'evento vanta o ... linkiesta.it