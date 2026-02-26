tony yoka e lawrence okolie in sfida a parigi in diretta su

Il 25 aprile, l’Adidas Arena di Parigi ospiterà una sfida tra due pugili di rilievo. La serata promette di mettere in mostra incontri di grande livello e fa parte di una rassegna di eventi che attirano l’attenzione del pubblico di boxe. La città si prepara a vivere una notte di sport intenso e coinvolgente.

Parigi torna al centro della scena pugilistica internazionale con una serata di alto livello all’Adidas Arena il 25 aprile. L’evento, promosso da Queensberry in collaborazione con Samake Promotion, propone due incontri chiave che coinvolgono campioni e contendenti in due divisioni importanti, trasmessi in diretta su DAZN. Nel capoluogo francese, Tony Yoka, medaglia d’oro olimpica del 2016, affronterà in un match di peso heavyweight l’ex campione mondiale Lawrence Okolie. Yoka arriva da una serie di incontri positivi nelle ultime uscite, dopo un periodo iniziale di ostacoli, e cercherà una prestazione di rilancio in casa contro un avversario noto per la lunghezza d’armi e la capacità di lavorare all’interno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

