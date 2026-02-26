Tommaso Paradiso | La tv mi ha sempre preoccupato io vengo dai pub e dai club

Tommaso Paradiso ha condiviso la sua esperienza, spiegando che la televisione lo ha sempre messo a disagio, preferendo ambienti come pub e club. La sera precedente, ha raccontato di aver vissuto un momento particolare, cercando di gestire le emozioni legate alla partita ascoltando la voce del campo, nonostante la sua naturale riluttanza a seguire eventi sportivi in modo tradizionale.

La sera prima, nonostante una naturale reticenza al sentire la gara sulla pelle (ma è propriamente una forma di difesa, parrebbe) Tommaso Paradiso stava nella camera del suo manager in attesa dell’uscita della cinquina. E c’era, per fortuna. Perché la sua canzone, I romantici, ogni giorno, con un sottofondo continuo di «ma quanto sono brutte le canzoni quest’anno?», si svela bella. Una, sicuramente, tra le più belle. Ed era contento Tommaso, il giusto per andare a dormire sereno, mentre gli altri salivano al piano di sopra a brindare. A me la televisione ha messo sempre ansia. Sono uno che viene da un passato dal vivo. Prima erano pub e pizzerie, poi i club, poi i palazzetti, poi il Circo Massimo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: «Vengo dai locali, mi spaventava la televisione ma lo rifarei»

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti"

Tommaso Paradiso a Sanremo 2026: «Mi commuovo facilmente, con la mia compagna Carolina ho pianto anche davanti a un film di Totò. Avevo paura di fare una figuraccia a Sanremo» Il cantautore al Festival con I romantici: «Il mio amico Calcutta all'Ariston? Scommetto che non verrà mai. Ma faremmo una figura incredibile insieme»

Tommaso Paradiso, non sono un'artista da tv ma felice per Sanremo Ieri la sua canzone I Romantici dedicata a tutte le persone che ama e in gara al 76/o festival di Sanremo è stata accolta con calore nelle prove generali davanti alla stampa e ai discografici

