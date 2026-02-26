Tom Brady e Irina Shayk di nuovo insieme | il ritorno di fiamma segreto

Si ipotizza che Tom Brady e Irina Shayk abbiano ripreso a frequentarsi, alimentando voci sul loro ritorno di fiamma. Le indiscrezioni suggeriscono che i due si siano ritrovati dopo un periodo di distanza, riaccendendo un legame che sembrava ormai concluso. La notizia ha suscitato interesse tra i loro sostenitori, che seguono con attenzione ogni possibile sviluppo.

Tom Brady e Irina Shayk sono tornati insieme? Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Page Six, la modella e lo sportivo avrebbero ripreso a frequentarsi, riaccendendo la passione anni dopo il loro addio. Irina Shayk e Tom Brady di nuovo insieme Secondo quanto svelato da una fonte, Irina Shayk e Tom Brady si sarebbero riavvicinati. Nell'ottobre del 2023 l'ex quarterback e la top model si erano detti addio dopo una storia d'amore che era stata definita da molti come "tormentata" e "on e off". Separati da tempo però Irina e Tom avrebbero deciso di dare una nuova occasione al loro legame. Avrebbero dunque ripreso a frequentarsi in gran segreto, decisi a proteggere la loro privacy e i sentimenti dall'invasione del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

