Treviso Basket avvia una rilevante revisione della struttura proprietaria con l’obiettivo di rafforzare la patrimonializzazione e affrontare le nuove esigenze gestionali. Il progetto prevede l’ingresso di Time Out Srl, società controllata nata per facilitare la crescita del club e per posizionarsi come azionista di riferimento, mantenendo l’equilibrio tra sport e management. Time Out Srl, fondata da una decina di imprenditori legati a consorziati e sponsor, si stima che assumerà una partecipazione di circa il 60% delle azioni di TvB Treviso Basket. Questa allocazione favorisce una gestione condivisa e consente una patrimonializzazione mirata, finalizzata anche a sostenere la competitività sul campo e l’adeguamento alle nuove esigenze di gestione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Time Out Srl: nuova maggioranza e patto di salvaguardia per Treviso Basket

Rivoluzione societaria per il Treviso Basket: nasce Timeout Srl per il Consorzio Universo 2.0Treviso Basket avvia una revisione strutturale della propria governance azionaria per rafforzare la solidità finanziaria e la capacità di...

Treviso Basket a un passo CroswellNel contesto della stagione di Treviso Basket si procede verso un innesto che possa offrire una risposta immediata in chiave salvezza.

Discussioni sull' argomento A Time out il 60% di Treviso basket: Faciliterà l'ingresso di nuovi investitori; Time Out: festival e concerti dal 17 al 24 febbraio; Time out torna in onda, i temi di oggi: dalla nuova legge sulla casa al ritorno di Papa Leone XIV ad Assisi; L’E’PIU’ TORNA ALLA VITTORIA! CASALMAGGIORE – OFFANENGO 3-1.

A Time out il 60% di Treviso basket: «Faciliterà l'ingresso di nuovi investitori»L'operazione prevede un aumento di capitale da 300mila e 750mila euro. Le quote avranno un valore di 25mila euro con adesione possibile anche a quote maggiori, sia per chi già aderisce al Consorzio Un ... trevisotoday.it

NEW VIDEO! Guarda ora TIME OUT UNOBRAVO #volleyball #poweredbyunobravo #timeout x.com

TIME OUT UNOBRAVO Nel time-out @unobravo_net coach Tisci ferma il gioco dopo un momento di difficoltà per parlare alle sue giocatrici, confrontarsi e ripartire in una partita determinante per la salvezza di @cuneo_granda_volley, dove la pressione e - facebook.com facebook