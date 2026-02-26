Tim accelera sulla rinascita Varata la svolta sui dividendi | Mezzo miliardo nel 2027

Dopo la promessa di buyback, arrivano le cedole. Labriola: "La parte più dura del lavoro arriva ora" Tim tocca con mano la svolta e prevede un dividendo cash da mezzo miliardo da pagare nel 2027. Sembra lontana anni luce l'immagine della società schiacciata dal debito che appena a un anno e mezzo fa scorporava e vendeva la sua rete fissa al consorzio guidato da Kkr. L'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, agli analisti parla ad ampio raggio il giorno successivo alla diffusione dei conti 2025 e dell'aggiornamento degli obiettivi. "La remunerazione degli azionisti per l'esercizio 2026", ha detto il manager, "prevede un dividendo di circa 0,5 miliardi, corrispondente al 70% della generazione di cassa post leasing, al netto del canone e dei dividendi alle minoranze di Tim Brasil con pagamento nel 2027". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

