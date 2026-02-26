Tieni il tempo con Mariele | educare al rispetto con la musica al Comprensivo n 3 di Chieti

Nell'Istituto comprensivo 3 di Chieti si svolge il progetto “Tieni il tempo con Mariele”, ideato per promuovere il rispetto attraverso la musica, grazie alla collaborazione con la Fondazione Mariele Ventre. L'iniziativa coinvolge studenti e insegnanti, offrendo un percorso educativo che unisce apprendimento e creatività, e si svolge nelle aule della scuola durante il normale svolgimento delle attività didattiche.