Tieni il tempo con Mariele | educare al rispetto con la musica al Comprensivo n 3 di Chieti
Nell'Istituto comprensivo 3 di Chieti si svolge il progetto “Tieni il tempo con Mariele”, ideato per promuovere il rispetto attraverso la musica, grazie alla collaborazione con la Fondazione Mariele Ventre. L'iniziativa coinvolge studenti e insegnanti, offrendo un percorso educativo che unisce apprendimento e creatività, e si svolge nelle aule della scuola durante il normale svolgimento delle attività didattiche.
L’Istituto comprensivo 3 di Chieti ospita il progetto “Tieni il tempo con Mariele” realizzato con la Fondazione Mariele Ventre.L’Istituto comprensivo n. 3 di Chieti avvia i progetto “Tieni il tempo con Mariele - Educare al rispetto con la musica”. L’iniziativa, che vede la partecipazione di 146. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
