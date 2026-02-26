Thuram scoppia in lacrime dopo essere la sostituzione contro il Galatasaray | ripete solo una frase

Spalletti lo ha tolto dal campo al 77' dopo una grande occasione sbagliata che avrebbe potuto portare la Juve sul 3-0. In panchina Thuram non ha trattenuto le lacrime ripensando al suo errore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

