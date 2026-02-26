TG Green 26 febbraio – Salute e ambiente parte del prezzo del cibo la nuova campagna di NaturaSì

Il nuovo messaggio di NaturaSì si concentra sulla relazione tra salute, ambiente e costo del cibo, sottolineando come le scelte di consumo possano influenzare entrambi gli aspetti. La campagna invita i consumatori a riflettere sul valore reale di ciò che acquistano e sull'impatto delle proprie scelte alimentari sulla terra e sulla propria salute. L'obiettivo è stimolare una consapevolezza più profonda nelle persone.

'Il giusto prezzo del cibo per la salute dell'uomo e della Terra', è non soltanto il contenuto ma anche il claim della nuova campagna di NaturaSì, presentata a Roma.