Terni Stefano Bandecchi | L’ospedale perde sette posizioni e scende al 108° posto Disparità di trattamento dalla Regione

A Terni, si registra un calo nella posizione dell’ospedale in una classifica nazionale, scendendo di sette posizioni e attestandosi al 108°. La situazione evidenzia differenze di trattamento tra le strutture sanitarie della regione, riflettendo possibili disuguaglianze nelle risposte e nei servizi offerti. La questione solleva interrogativi sulla gestione e sulla distribuzione delle risorse sanitarie.

Il primo cittadino: "Disparità insopportabili, che indicano una differenza di trattamento abissale, in fatto di risorse, di progetti, di servizi, discriminatoria tra i cittadini umbri" C'è più di qualcosa che non va tra gli ospedali di Terni e Perugia stando anche alle classifiche nazionali. Non può essere che Terni secondo l'indagine curata da Newsweek, stia al 108° posto e Perugia al 32°. Oltretutto in un anno, rispetto al 2025, Perugia guadagna 4 posizioni, oltre 30 se paragonata al 2020. Terni, invece, in un anno perde 7 posizioni e esce dalla top 100, scivolando al 108° posto. È chiaro che c'è una disparità di trattamento da parte della Regione dell'Umbria, l'ente che gestisce la sanità regionale.