Terni il progetto ‘FlyAut’ | Abbandonare i protocolli ' preconfezionati' e avere il coraggio di puntare su progetti innovativi

A Terni nasce ‘FlyAut’, un progetto che combina scienza, sport e partecipazione civica. Promosso dall’Associazione Famiglie di Disabili, mira a favorire l’autonomia di dieci giovani con autismo e disabilità cognitiva. L’obiettivo è superare i metodi tradizionali, puntando su iniziative innovative che coinvolgano attivamente i partecipanti e le loro famiglie.

Un progetto integrato che fonde scienza, sport e cittadinanza attiva. L'Associazione Famiglie di Disabili ha presentato 'FlyAut – Un volo verso l'autonomia' per riscrivere il futuro di dieci ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità cognitiva. Il progetto rappresenta la naturale.