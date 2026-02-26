Terni il post di Lotte van Leeuwen diventa virale e fa il ‘giro’ del mondo | Mi si scioglie il cuore a ripensarci
Un video pubblicato da una modella olandese ha catturato l’attenzione online, diventando virale a livello internazionale. La partecipazione alla Maratona di San Valentino, evento molto partecipato, ha portato il suo messaggio a un pubblico vasto e variegato. La clip, che mostra momenti della corsa, ha ricevuto numerosi commenti e condivisioni, contribuendo a diffondere rapidamente il suo contenuto sui social media.
Ha fatto letteralmente il giro del mondo il post-video pubblicato da Lotte van Leeuwen. La modella e influencer olandese ha infatti partecipato alla Maratona di San Valentino, edizione tra l'altro da record per il numero di partecipanti. Su instagram è seguita da quasi 400 mila follower che aggiorna frequentemente, pubblicando contenuti inerenti a moda, fitness e più in generale momenti di vita quotidiana. Due giorni fa ha pubblicato un video che la ritraeva mentre stava partecipando alla corsa podistica: "Mi si scioglie il cuore a ripensarci. Non riuscivo a smettere di sorridere mentre correvo" la descrizione del post. Il motivo? I continui incitamenti che ha ricevuto mentre percorreva i chilometri della maratona, da parte di atleti, gente comune, appassionati di sport.
