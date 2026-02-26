Termal Bologna Marathon arriva dentro al carcere della Dozza | 34 detenuti organizzati in staffette ai nastri di partenza

Sabato 28 febbraio, il carcere della Dozza ospiterà un evento insolito: 34 detenuti si preparano a partecipare a una maratona, formando staffette che attraverseranno i nastri di partenza. La manifestazione vuole offrire un’occasione diversa di confronto e coinvolgimento all’interno della struttura, mostrando come lo sport possa essere un momento di espressione e di speranza anche in ambienti ristretti.

Bologna, 26 febbraio 2026 – Sarà una maratona tutta particolare quella che sabato 28 febbraio vedrà coinvolti 34 detenuti del carcere della Dozza. La Termal Bologna Marathon ha scelto un luogo non convenzionale per dare vita a 'Re-Start', una maratona parallela rispetto alla Termal Bologna Marathon, prevista per il 1° marzo, che si correrà in mattinata all'interno delle mura carcerarie. Protagonisti 34 detenuti che, organizzati in sei staffette da quattro e due da cinque, percorreranno la distanza canonica di 42,195 km. La Bologna Marathon di domenica 1 marzo 2026, il percorso Il regolamento Vincerà la staffetta che percorrerà i propri 5,1 km nel minor tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

