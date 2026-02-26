Tentato furto in un bar | nebbiogeni mettono in fuga i ladri

Nella notte ad Angri, alcuni malviventi hanno tentato di svaligiare un bar intorno alle 3.30. L’intervento di sistemi di sicurezza come i nebbiogeni ha causato la fuga dei ladri e impedito il furto. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando pochi dettagli sulla sequenza degli eventi. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento dei sospetti senza ulteriori conseguenze.

Notte movimentata ad Angri, dove intorno alle 3.30 alcuni malviventi hanno cercato di mettere a segno un furto ai danni del Bar Ribò. Il tentativo, però, è stato bloccato sul nascere grazie all’immediata attivazione dei sistemi di sicurezza e al rapido intervento della vigilanza privata e delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tentato furto nella notte: due cani da guardia mettono in fuga i ladriTensione in località Madonna del Carmine di Agropoli: ignoti, nella notte, hanno tentato di introdursi in un parco residenziale attraverso la linea... Tentato furto in una villa in zona Montanara: l'allarme del proprietario e le Volanti mettono in fuga i ladriL’attività di prevenzione dei reati, svolta dagli equipaggi della Squadra Volante, ha consentito di sventare, grazie alla tempestiva segnalazione... Temi più discussi: Mark Shapiro e il ladro in hotel, così è fallito il furto da un milione al manager del wrestling; Tentato furto aggravato in un'azienda agricola di Battipaglia: 4 arresti; Taranto, tentato furto in un esercizio commerciale: arrestato 25enne; La Polizia di Stato arresta un uomo per tentato furto in abitazione. Tentano un furto in un'azienda agricola di Battipaglia vicino Salerno, quattro fermati dopo un inseguimentoQuattro cittadini extracomunitari arrestati a Battipaglia per tentato furto aggravato in azienda agricola dopo inseguimento della Polizia. virgilio.it Battipaglia, tentato furti in un’azienda agricola: 4 arrestiI quattro indagati, introdottisi all'interno di un'azienda agricola, avrebbero manomesso una cisterna di carburante ... infocilento.it Tentato #furto a #Sassari Un uomo è stato arrestato dai #Carabinieri dopo aver rubato beni alimentari e possedere #chiavi alterate - facebook.com facebook