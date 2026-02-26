Tentato furto in un bar | nebbiogeni mettono in fuga i ladri

Nella notte ad Angri, alcuni malviventi hanno tentato di svaligiare un bar intorno alle 3.30. L’intervento di sistemi di sicurezza come i nebbiogeni ha causato la fuga dei ladri e impedito il furto. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando pochi dettagli sulla sequenza degli eventi. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento dei sospetti senza ulteriori conseguenze.

Notte movimentata ad Angri, dove intorno alle 3.30 alcuni malviventi hanno cercato di mettere a segno un furto ai danni del Bar Ribò. Il tentativo, però, è stato bloccato sul nascere grazie all’immediata attivazione dei sistemi di sicurezza e al rapido intervento della vigilanza privata e delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

