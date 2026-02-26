Tenta la truffa dell' abbraccio ma la vittima si ribella e salva la collana

Nel gergo criminale si chiama "truffa dell'abbraccio". Consiste nell'agganciare una vittima e dopo aver ammiccato, portarle via dal collo o dal polso monili in oro. Solitamente questa tecnica criminale ottiene sempre gli effetti desiderati, ma può capitare talvolta che persona offesa provi a reagire e a questo punto il furto fallisce. E' successo martedì 24 febbraio all'interno del camposanto di San Martino di Lupari. Una donna di 60 anni del posto si è recata in cimitero per una preghiera al fianco dei propri cari defunti. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata avvicinata da una donna. In un primo momento la sconosciuta si è mossa con eleganza, proprio per conquistare la fiducia della vittima di turno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

