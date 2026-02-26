Tenta di portare via il figlio fuori da scuola | arrestato davanti agli studenti

Un uomo si è avvicinato al figlio fuori dalla scuola, cercando di portarlo via in modo improvviso. Dopo aver atteso che le lezioni finissero, ha afferrato il bambino per un braccio, tentando di portarlo con sé. L’episodio si è verificato davanti agli occhi di altri studenti, attirando l’attenzione di insegnanti e passanti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Ha aspettato il suono della campanella, poi ha afferrato il figlio per un braccio tentando di portarlo via. Tutto davanti a decine di studenti, nel cortile di una scuola media del capoluogo. È accaduto nei giorni scorsi e si è concluso con l’arresto di un uomo di circa cinquant’anni, originario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il giudice affida il figlio alla madre, il padre tenta di rapirlo davanti scuola: bloccato dagli altri genitoriIl padre ha aspettato il figlio fuori da una scuola a Trento e ha cercato di sequestrarlo.

