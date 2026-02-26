Telstar-NAC Breda venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20:00 si disputerà la partita tra Telstar e NAC Breda, valida per la venticinquesima giornata del campionato olandese. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con i padroni di casa che occupano l’ultimo posto della classifica con 18 punti, mentre gli ospiti, con quattro punti in più, si trovano una posizione sopra.

