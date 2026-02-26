Telethon in Questura il grazie a imprese e volontari della staffetta solidale

In Questura a Udine si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle forze dell’ordine, imprese e volontari coinvolti nella Staffetta Telethon 24x1 ora. L’evento ha rappresentato un momento per ringraziare chi ha contribuito e per continuare a sostenere questa iniziativa solidale. La partecipazione dimostra l’impegno condiviso di molte persone e realtà nel supportare la raccolta fondi.

Un momento per dire grazie e rinnovare un impegno che dura da oltre venticinque edizioni. Nei giorni scorsi, in Questura a Udine, si è svolto un incontro dedicato alla partecipazione della Polizia di Stato alla Staffetta Telethon 24x1 ora 2025, tradizionale appuntamento di sensibilizzazione e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Povertà, un paese solidale. Pasti caldi e sostegno grazie ai volontari di Adotta una famigliaOSNAGO (Lecco) La Brianza è sempre meno ricca e sempre più povera, ma anche sempre più solidale. Padel solidale a Pellezzano: il torneo Telethon che unisce sport e ricercaAl centro sportivo di Casignano la prima edizione del trofeo “Città di Pellezzano – Telethon Edition” unisce competizione, comunità e impegno sociale...