Telese Yoshitaka Karate protagonista a Vigevano | bronzo per Ginevra Capece

A Vigevano si sono svolti eventi di rilievo nel mondo del karate, con protagonisti atleti provenienti da diverse zone. Tra le competizioni, spiccano i successi di alcuni giovani che hanno portato a casa medaglie e risultati significativi. La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti impegnati in diverse categorie, con performance che hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

A rappresentare la Yoshitaka sono stati Ginevra Olimpia Capece, nella categoria -47 kg U14, e Simone Nobile, categoria +55 kg U14.Percorso convincente per Ginevra, che ha dominato i primi incontri imponendosi con i risultati di 7-1, 8-0, 4-2 e 6-0. In semifinale, quando il match sembrava indirizzato sul 2-0, a sette secondi dal termine l'avversaria si è aggiudicata 3 punti, e il tempo per il recupero era ormai praticamente nullo. Per la giovane atleta sannita è arrivata così la medaglia di bronzo, risultato che comunque conferma la continuità del suo percorso dopo la vittoria dell'Open di Roma dello scorso 8 novembre. Percorso altrettanto competitivo per Simone Nobile, che ha vinto il primo incontro per 3-2 e il secondo per 8-0.