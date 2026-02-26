Teatro per bambini e famiglie | a Zoppola debutta Igloo Storia di un pinguino

A Zoppola prende il via una nuova produzione teatrale dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Lo spettacolo, pensato per bambini fino a 3 anni, si propone di coinvolgere il pubblico con un racconto che stimola la fantasia e la curiosità. La rappresentazione si inserisce in un calendario di eventi che mira a creare occasioni di intrattenimento e scoperta per i più piccoli.

Quest’anno Fila a Teatro porta con sé la novità e l’importanza degli eventi dedicati alla primissima infanzia, costruiti e dedicati pensando ai genitori con bambini da 0 a 3 anni. Il teatro aiuta a sviluppare le mappe neuronali stimolando curiosità, creatività e capacità relazionali e anche il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Largo al teatro per le famiglie, a Modigliana lo spettacolo "Storia di un bambino e di un pinguino"Domenica 8 febbraio (alle ore 17) Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla...

Leggi anche: Festival, la storia di Sanremo debutta in teatro

Temi più discussi: Piccoli Palchi: domenica 1° marzo ultimo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie; La compagnia Nando e Maila in scena con Sonata per tubi per Le domeniche a Teatro 2025/26; Teatro per bambini: all'Astra di Sassari Le avventure della famiglia Caccapuzza; Teatro per bambini: domenica 22 febbraio a Codroipo, Latisana e Buttrio.

Weekend al Teatro dei Piccoli con il Concerto per l’Infanzia e lo spettacolo Toc TocDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo ( sabato 28 febbraio) e lo spettacolo di teatro d’attore TOC T ... napolitoday.it

Un weekend di emozioni al Teatro dei PiccoliDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28 febbraio) ... napolivillage.com

Caltanissetta. Il 28 febbraio il Teatro Stabile Nisseno propone "Il Piccolo Principe", 3° appuntamento della rassegna di fiabe teatrali "Bambini a Teatro" facebook