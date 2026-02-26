Due mesi fa, il governo di Javier Milei ha modificato il programma di stabilizzazione economica. Due sono stati i grandi cambiamenti annunciati dalla Banca centrale della Repubblica Argentina (Bcra) verso la fine dell’anno scorso. Capire bene perché sono state apportate queste modifiche – e gli impatti che hanno avuto – è fondamentale per valutarne l’efficacia. La prima modifica riguarda il modo in cui si aggiustano le bande di cambio, che prima aumentavano dell’1 per cento ogni mese. Il problema era che, poiché l’inflazione è stata sistematicamente superiore (in media 2,2 per cento), ciò ha portato sia il pavimento che il tetto a ridursi in termini reali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tasso di cambio, riserve, inflazione e crescita. Il programma di Milei

Leggi anche: Milei, rivoluzione a metà. Ha abbattuto l’inflazione ma i disoccupati aumentano

L’occupazione in crescita: tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il minimo dal 2004 secondo IstatIl tasso di disoccupazione in Italia ha raggiunto il livello più basso dal 2004, scendendo al 5,6% a dicembre 2025, secondo i dati provvisori diffusi...

Temi più discussi: Tasso di cambio, riserve, inflazione e crescita. Il programma di Milei; Riserve valutarie uzbeke a 75 mld $, oro all'85%; Franco forte: per indebolirlo servirebbero tassi a -1%; Il Venezuela ha venduto le riserve auree lo scorso anno a causa della grave carenza di dollari.

Tasso di cambio, riserve, inflazione e crescita. Il programma di MileiVerso la fine dell'anno scorso, sono stati due i grandi cambiamenti annunciati dalla Banca centrale della Repubblica Argentina: l'aggiustamento delle bande di cambio e un programma di accumulazione di ... ilfoglio.it

Venezuela, crolla ibolívar: tasso di cambio con il dollaro cresce del 480%Con il bolívar in forte ribasso e l'accesso limitato al dollaro, la maggior parte dei venezuelani si rivolge ora ai mercati basati sulle criptovalute per ottenere valuta estera, tra sanzioni e ... it.euronews.com

Occupazione femminile: la provincia di Rimini ha bisogno di un cambio di passo. Subito. I dati dell’Osservatorio CISL Romagna parlano chiaro: Rimini è il territorio romagnolo con il più basso tasso di occupazione femminile. Nel triennio 2022–2024, a fro - facebook.com facebook