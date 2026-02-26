Targhalline, talento marocchino del Feyenoord, si apre in un’intervista esclusiva, condividendo esperienze e obiettivi. Il giovane giocatore parla della sua esperienza in Olanda e delle sfide affrontate per inserirsi nel calcio europeo. Racconta anche delle sue aspirazioni e delle motivazioni che lo spingono a migliorare ogni giorno. La sua storia offre uno sguardo diretto sulla sua carriera e sui sogni futuri.

Targhalline sta consolidando un ruolo chiave nel Feyenoord, incastonando la propria crescita in una realtà che valorizza l’unità di squadra e la disciplina tattica. Da oltre un anno a rotterdam, e nonostante un recente infortunio, l’interpretazione del gioco rivela una profondità che va oltre le statistiche: il centrocampista marocchino dà priorità al rendimento collettivo e a un legame autentico con le radici, senza rinunciare a una forte idea di professionalità. Nel tessuto di squadra, Targhalline si distingue per un’impostazione orientata al sacrificio tattico e alla coesione del gruppo. Annunciarsi come elemento che si annulla per il collettivo è la cifra della sua esistenza in campo, dove corregge gli errori dei compagni e supporta la fase difensiva con costanza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Targhalline, la stella marocchina del Feyenoord, si racconta in esclusiva

