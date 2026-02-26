Tablet vintage | come ho risparmiato 200 dollari

Ho deciso di riutilizzare un vecchio tablet Android, trasformandolo in un display smart da cucina. Con pochi interventi, è possibile avere un dispositivo sempre acceso che mostra l'orario, il meteo e permette di controllare altri apparecchi domestici, il tutto con un investimento contenuto di pochi euro.

