In un mondo in cui le tecnologie avanzano rapidamente, si apre una discussione sulla possibilità di affidare a un algoritmo aspetti della vita spirituale e emotiva. La presenza di sistemi digitali in questo ambito potrebbe riempire vuoti lasciati dall’assenza di figure umane, ma solleva anche interrogativi sulle implicazioni di tale scelta. La domanda rimane: fino a che punto si può affidare a un software la comprensione delle emozioni e dei sentimenti profondi.

Milano, 26 feb. (askanews) – "Non sono un monaco buddista, ma mi è stato affidato il compito di trasmettere gli insegnamenti del Buddismo e di ascoltare le storie di tutti." A parlare è l'umanoide senza volto e vestito di grigio, sulla destra. Siamo in un tempio buddista di Kyoto scelto per presentare "Buddharoid", robot basato sull'intelligenza artificiale, creato dall'Università di Kyoto. Ad alimentarlo un chatbot di intelligenza artificiale religiosa "Buddha Bot", grazie a cui l'umanoide può sostenere conversazioni spirituali con le persone.

Supplirà alla mancanza di monaci nei templi e aiuterà chi fatica a condividere i suoi dilemmi con una persona vera. Ma che conseguenze avrà affidare anche la vita emotiva e spirituale a un algoritmo, programmato per simulare empatia?

