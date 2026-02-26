Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Sono stati aperti gli interpelli per le supplenze del 2026, in vista della seconda parte dell’anno scolastico. La procedura si attua quando le graduatorie dei docenti si esauriscono. In quel momento, le scuole potranno proporre nuove supplenze tramite questa modalità. Il sistema garantisce che le supplenze vengano assegnate solo quando non ci sono più candidati disponibili nelle graduatorie.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

