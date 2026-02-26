Supercoppa Verona sfida il tabù di Civitanova | in campionato mai vinto un set

La Rana Verona si prepara alla Supercoppa dopo aver concluso la Regular Season al secondo posto, un risultato che testimonia la crescita della squadra. La sfida contro Civitanova rappresenta un’occasione per sfatare un tabù, dato che in campionato non è mai riuscita a vincere nemmeno un set contro questa avversaria. La partita si terrà nel fine settimana e si aspetta una risposta importante sul campo.

La Rana Verona chiude la Regular Season al secondo posto, risultato storico che eleva le aspettative in vista della Del Monte Supercoppa, in programma nel weekend a Trieste. La semifinale contro la Cucine Lube Civitanova rappresenta un banco di prova cruciale, dove la squadra scaligera si presenta pronta a mettere in campo aggressività e concentrazione per affrontare una sfida di alto livello. Il percorso fin qui è stato bello ed entusiasmante, capace di generare nuove ambizioni all’interno del gruppo. Il periodo post Coppa Italia ha limitato la spinta come previsto, ma la formazione veronese arriva carica e determinata a dimostrare di potersi esprimere al massimo anche in condizioni non perfette sul piano fisico e tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

