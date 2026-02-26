Suore uccise in Burundi nel 2014 | un arresto a Parma

A Parma è stato effettuato un nuovo arresto legato al caso delle tre suore uccise in Burundi nel 2014. Le autorità hanno riavviato le indagini a seguito di una recente pubblicazione che ha riacceso l’attenzione sulla vicenda. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino questa vicenda, portando alla luce nuovi elementi e sviluppi.

Svolta nel caso delle tre suore saveriane uccise in Burundi nel 2014. Le indagini sono riprese dopo la pubblicazione di un libro-inchiesta. Arrestato un cinquantenne a Parma. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.