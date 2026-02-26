Suore uccise in Burundi in manette un 50enne | per anni ha coordinato una coop in Emilia

Un uomo di 50 anni è stato arrestato in relazione a un procedimento legale che coinvolge l’omicidio di alcune suore in Burundi. La vicenda, lunga e complessa, si sviluppa nel corso di oltre un decennio e riguarda anche attività di coordinamento di una cooperativa in Emilia. La notizia segnala un significativo sviluppo in un caso di grande risonanza pubblica.

Parmaalimenta, che Guillaume ha coordinato per diverso tempo, ha ricevuto centinaia di migliaia di euro da Regione e Comune per progetti alimentari in Burundi Ci sono voluti 12 anni ma, alla fine, il caso delle suore saverine della congregazione delle Missionarie di Maria trucidate in Burundi ha avuto una conclusione. I carabinieri di Parma hanno arrestato Harushimana Guillaume, 50enne originario del Paese africano, gravemente indiziato di aver effettuato il massacro, che per anni ha però avuto accesso a fondi pubblici nel nostro Paese grazie alla coordinazione di una cooperativa. Le vittime, suor Olga Raschietti, 83 anni, suor Lucia Pulici,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

