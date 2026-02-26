Suo marito ha rapinato un gioielliere | tenta la truffa dell’oro in casa arrivano i carabinieri e scatta l’arresto

Si presenta alla porta dicendo di essere incaricata del tribunale di Como e racconta una storia sul marito della proprietaria per farsi consegnare oro e preziosi. Ma la famiglia capisce l’inganno e chiama i carabinieri Tentata truffa ai danni di una famiglia nel Comasco, con una storia inventata che però non ha funzionato: madre e figlio non ci sono cascati e, anzi, hanno contribuito al fermo della presunta responsabile. I fatti sono accaduti a Lurate Caccivio, dove una donna con precedenti di polizia, originaria di Avellino e classe 1997, si è presentata alla porta di un’abitazione cercando di raggirare la proprietaria di casa. La vittima, una signora del 1968, si è trovata davanti la sconosciuta che si è presentata come incaricata del tribunale di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

"Suo marito è nei guai": la donna capisce la truffa e chiama i carabinieriCentro Valle Intelvi (Como), 30 gennaio 2026 – La telefonata è arrivata ieri pomeriggio, sull'utenza di casa: un fantomatico maresciallo dei...

“Suo figlio è stato arrestato per furto, prepari i gioielli”: la truffa dei finti carabinieri riesce, ma finisce con l’arrestoVergiate (Varese), 12 dicembre 2025 – Ha avuto un lieto fine l’odioso furto ai danni di una signora di 85 anni da parte di due truffatori che si sono...

«Signora sono il maresciallo dei carabinieri. La macchina di suo marito è stata utilizzata per sfondare la vetrina di una nota gioielleria di Terni e la notizia è ...

Tempo fa aveva già sventato un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere. Non c'era cascata, mantenendo al telefono lucidità e determinazione. L'altro giorno ha affrontato ...

