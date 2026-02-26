Il governo continua a intervenire sulle bollette senza risolvere i problemi di fondo, preferendo spostare le risorse attraverso incentivi al gas. Questa strategia sembra più una redistribuzione di fondi che un vero intervento strutturale, alimentando un dibattito sulla sostenibilità delle scelte energetiche. Si tratta di un approccio che lascia aperte molte domande sulla direzione futura del settore.

Abbiamo già rilevato in precedenti post come il disegno di legge sul cosiddetto “nucleare sostenibile” pretendesse di considerare il ritorno dell’atomo come complementare e necessario all’affermarsi delle rinnovabili. Anche il “Decreto Bollette” approvato il 18 febbraio 2026 dal Consiglio dei Ministri viene ora presentato come uno strumento per ridurre i costi per i cittadini e favorire la transizione energetica verso sole, vento ed acqua. Un’analisi del suo impianto, però, mostra un indirizzo ben diverso: il provvedimento incentiva l’uso del gas nel mix elettrico minando l’espansione delle FER e, nel complesso, il quadro normativo tende a rafforzare le tecnologie fossili nella fase di prezzo, con effetti negativi su bollette, investimenti per energie pulite e decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sulle bollette il governo non risolve ma redistribuisce. Un altro incentivo al gas

Decreto bollette, separare l’elettricità dal gas diminuirebbe i costi. Ma il governo finge di non capirlodi Enza Plotino Anche un bambino (con un sistema di ragionamento elementare) comprenderebbe che il prezzo dell’elettricità legato al costo del gas, a...

Il decreto-topolino sulle bollette: Meloni sfida l’Ue e premia il gasIl caso Il Cdm stanzia 5 miliardi: l'80% va alle imprese, alle famiglie restano le briciole del bonus sociale.

Temi più discussi: Riduzione del peso delle bollette su famiglie e imprese, il videomessaggio del Presidente Meloni; Varato il dl Bollette, ma il governo chiede un ulteriore confronto su Ets; Bollette, in Italia per l’energia paghiamo uno dei prezzi più alti d’Europa: ecco perché; Ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese: ecco cosa ha approvato oggi il Governo in Consiglio dei ministri.

Il bollino sulle bollette, Cappelletti (M5s): Fumo negli occhi per i cittadiniIl deputato del Movimento 5 stelle a Today.it: Che cosa ha fatto il governo in Europa per andare a richiedere e ottenere il disaccoppiamento del prezzo dell'energia prodotta con il gas dalle rinnovab ... today.it

Decreto bollette, l’appello di 150 scienziati ed economisti al governo per il climaGli studiosi: Niente di più miope che attaccare il sistema ETS mentre l’Italia frana. Niscemi drammatica metafora di un intero Paese a rischio. Si rispettino ... repubblica.it

Parte alla Camera la discussione sul decreto bollette, che il governo presenta come un intervento da oltre 5 miliardi per famiglie e imprese. Per Cgil e associazioni dei consumatori si tratta però di misure emergenziali, senza riforme strutturali. Il bonus principal - facebook.com facebook

Relazione tecnica del decreto bollette: ecco come ha ragionato il Governo, ma i conti restano incerti x.com