Stuprata dall’ex marito Le lacrime in aula | Disse | ’È il tuo dovere’ Poi minacce di morte

Per due ore ha raccontato in tribunale le vessazioni che avrebbe subito dall’ex marito, un 61enne tunisino, e che sarebbero durate nove anni. Lui deve rispondere di maltrattamenti aggravati dall’averli commessi davanti a un figlio minorenne, e anche di un singolo episodio di violenza sessuale. Quand’è arrivato il momento di raccontare il presunto stupro, le parole hanno faticato a uscire e ha prevalso il dolore: la donna è scoppiata in lacrime e il collegio dei giudici presieduto da Luigi Tirone, a latere Sarah Iusto e Francesco Panchieri, ha sospeso l’udienza per una decina di minuti per permetterle di riprendersi. Per il resto lei, una 35enne italiana costituita parte civile attraverso l’avvocato Carmen Pisanello, ha confermato di aver subito le aggressioni dall’ex marito, a piede libero e difeso dall’avvocato Mario Di Frenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

