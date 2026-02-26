Strage di Cutro tre anni fa la tragedia

Da tv2000.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre anni fa, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, si è verificato un grave incidente che ha portato alla perdita di molte vite. Questa mattina, alle 4, è iniziata una cerimonia per ricordare quella tragedia e le persone coinvolte. La commemorazione si svolge ogni anno e richiama l’attenzione su quanto accaduto in quel giorno. La spiaggia si è riempita di persone che vogliono ricordare quei momenti.

Una veglia sulla spiaggia di Steccato di Cutro, alle 4 di oggi ha dato inizio alla commemorazione del terzo anniversario del naufragio, nel quale morirono 94 persone. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

strage di cutro tre anni fa la tragedia
© Tv2000.it - Strage di Cutro, tre anni fa la tragedia

Leggi anche: Strage di Cutro, avevamo detto “Mai più”: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita

Strage di Cutro, al via il processo d’Appello per tre presunti scafistiStrage di Cutro, al via il processo d’Appello per i presunti scafisti Catanzaro è oggi il palcoscenico di un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda...

Strage di Cutro, tre anni fa la tragedia

Video Strage di Cutro, tre anni fa la tragedia

Temi più discussi: Strage di Cutro, tre anni dopo il racconto dei sopravvissuti: Nessuno ci aiutava; A tre anni dalla strage di Cutro c'è una lapide per il piccolo Alì; Strage di Cutro, al via il processo d'Appello per tre presunti scafisti; Anniversario di Cutro, la strage inutile.

strage di cutro treStrage di Cutro, tre anni dalla tragedia dei migranti: per le vittime si chiede giustizia e veritàStrage di Cutro, a tre anni dalla tragedia per le vittime si chiede giustizia e verità. Processo a sei militari in corso. Tante le iniziative in memoria delle 94 vittime. tgcom24.mediaset.it

strage di cutro treA tre anni dalla strage di Cutro c'è una lapide per il piccolo AlìStanotte si è tenuta la veglia per ricordare il naufragio davanti alle coste calabresi, dove annegarono 94 migranti. Il processo in corso a Crotone: i ... avvenire.it