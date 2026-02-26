Strage di Cutro tre anni fa la tragedia

Tre anni fa, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, si è verificato un grave incidente che ha portato alla perdita di molte vite. Questa mattina, alle 4, è iniziata una cerimonia per ricordare quella tragedia e le persone coinvolte. La commemorazione si svolge ogni anno e richiama l’attenzione su quanto accaduto in quel giorno. La spiaggia si è riempita di persone che vogliono ricordare quei momenti.