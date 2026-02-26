Strage di Crans-Montana spunta un nuovo video | venivano serviti alcolici anche ai minorenni

Nuovo video emergere in relazione alla tragedia di Crans-Montana, mostrando minorenni che consumano alcolici nel locale alcune ore prima dell’incendio. Il filmato è stato girato da un amico di una delle vittime e fornisce una nuova prospettiva sui momenti precedenti alla tragedia. Le immagini raffigurano giovani intenti a bere, suscitando ulteriori interrogativi sulla situazione all’interno del locale.

Crans Montana, spunta un nuovo video: i pannelli del soffitto tenuti su con delle stecche da biliardo poche settimane prima della strageSpunta un nuovo video legato alla strage di Capodanno di Crans Montana nella quale sono morte 40 persone, di cui sei italiane.

La strage di Crans: Elsa arrivata a Torino e ricoverata al CtoE' atterrato a Torino l'elicottero decollato da Zurigo con a bordo Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodann ... ansa.it

Achille Lauro emoziona l'Ariston con l'omaggio alle vittime di Crans MontanaPerdutamente era la canzone preferita del 16enne milanese Achille Barosi, morto nel rogo. Insieme a Lauro la soprano Valentina Gargano e il coro. Commozione sul palco e in platea ... rainews.it

Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans Montana, è fuori pericolo e verrà trasferita giovedì 26 febbraio al Cto di Torino. L’ospedale di Zurigo, infatti, visti i miglioramenti della ragazza, l’ha dichiarata “trasportabile”. «Siamo felicissimi - facebook.com facebook

Nel momento dedicato alle vittime di Crans Montana, il Festival ha cambiato passo e tono: Lauro non ha cercato effetto ma empatia, restituendo alla musica una funzione civile e un ruolo simbolico che va oltre lo spettacolo @c_pradelli #Milano #Sanremo x.com