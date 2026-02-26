Strada San Donato | Residenti rassegnati ma si attende il miracolo pre-elettorale FOTO

Da chietitoday.it 26 feb 2026

Versa in condizioni critiche strada San Donato, viabilità comunale che da sempre costituisce nodo viario di collegamento tra il territorio di Bucchianico, contrada Buonconsiglio e la strada perimetrale di via Generale Spatocco a Chieti. A riferirlo è il consigliere e capogruppo della Lega al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

