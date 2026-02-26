Stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto

I giudici ordinano la sospensione da agosto del reparto più inquinante. I residenti esultano, le imprese e le istituzioni sono in allerta Il Tribunale civile di Milano – Sezione XV, specializzata in materia di impresa – ha emesso un provvedimento destinato a cambiare il futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La corte ha disposto la sospensione dell’attività produttiva nell’area a caldo dell’acciaieria, a partire dal 24 agosto 2026, per “rischi attuali di pregiudizi alla salute” di chi vive a Taranto, Statte e nei quartieri circostanti. L’ordinanza si inserisce in una causa promossa da cittadini residenti e presuppone la temporanea... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In centinaia al corteo per chiedere un’alternativa all’ex Ilva

TARANTO - Stop temporaneo alla Valutazione di Impatto Ambientale per l’impianto da 12 miliardi di metri cubi l’anno. Dubbi su disponibilità dell’area e assetti societari, chiesti chiarimenti entro 30 giorni - facebook.com facebook