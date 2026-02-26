Ali tappate sopra San Giuliano Terme. Dal prossimo 19 marzo, infatti, l’area di decollo per il parapendio a San Giuliano verrà interdetta. Uno stop ad un’attività trentennale che arriva come un fulmine a ciel sereno. Lo stop, già comunicato ufficialmente, sarebbe legato alle modifiche delle rotte aeree collegate alla 46ª Brigata Aerea, con l’introduzione di nuovi corridoi di volo che passano fuori dal centro abitato ma più vicini alla zona utilizzata dai parapendisti. A lanciare l’allarme è l’associazione sportiva "Cim Parapendio" che da oltre 25 anni opera sul territorio, insieme anche ad una scuola di volo che richiama allievi anche da fuori regione, in particolare da Genova e dalla Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop al parapendio. Chiude San Giuliano: "Area interdetta"

