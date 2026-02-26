stimolazione cerebrale tratta la depressione in 5 giorni

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) si conferma uno degli strumenti più efficaci nella gestione della depressione resistente ai farmaci. Questa tecnica non invasiva utilizza impulsi magnetici mirati su specifiche aree del cervello coinvolte nella regolazione dell’umore, producendo miglioramenti significativi nei sintomi. Studi su larga scala hanno evidenziato una riduzione dei sintomi nel 60-70% dei pazienti, con tassi di remissione completa tra il 25% e il 35%. Per superare questi limiti, un team di ricercatori dell’UCLA Health ha testato un approccio accelerato, denominato 5×5: cinque sessioni al giorno per cinque giorni consecutivi, per un totale di 25 trattamenti in una sola settimana lavorativa. 🔗 Leggi su Billipop.com

