Stephen Amell e la cancellazione di Suits LA dopo una sola stagione | Me ne assumo la colpa

L'attore protagonista di uno spin-off di successo ha commentato pubblicamente la cancellazione della serie dopo una sola stagione. La produzione, ambientata nel mondo degli avvocati, ha subito una rapida interruzione, suscitando curiosità tra i fan. L'attore ha espresso la propria opinione sulla vicenda, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto e spiegando i dettagli dietro la decisione.

Il protagonista dello spinoff creato da Aaron Korsh ha parlato di quanto accaduto alla serie ambientata nel mondo degli avvocati. La serie Suits L.A. è stata cancellata dopo una sola stagione a causa dei risultati non all'altezza delle aspettative. Il protagonista Stephen Amell, durante il podcast Inside of You With Michael Rosenabum, si è ora assunto la responsabilità di quanto accaduto. Stephen Amell ha aggiunto: "Perché fai qualcosa che è magnetico, carismatico, che risolvi quei problemi. E io non l'ho fatto". L'attore ha sostenuto di non aver trovato nel personaggio di Ted Black qualcosa che potesse aiutare a superare quegli ostacoli e desse allo show una possibilità di continuare avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stephen Amell e la cancellazione di Suits L.A. dopo una sola stagione: "Me ne assumo la colpa"

Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: la conferma ufficialeNel panorama del wrestling, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una possibile apparizione di Stephen Amell durante WrestleMania.

Stephen Amell torna in spiaggia: la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di BaywatchStephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in Arrow e recentemente protagonista di Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del...

Temi più discussi: Baywatch, Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie tv; Stephen Amell torna in TV: sarà il protagonista del nuovo Baywatch su Fox; Baywatch: Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie di culto; Torna Baywatch, Stephen Amell protagonista della nuova serie reboot.

Stephen Amell e la cancellazione di Suits L.A. dopo una sola stagione: Me ne assumo la colpaIl protagonista dello spinoff creato da Aaron Korsh ha parlato di quanto accaduto alla serie ambientata nel mondo degli avvocati. movieplayer.it

Stephen Amell Addresses ‘Failure’ of ‘Suits LA’: ‘It Didn’t Work’Amell stated that the series just wasn’t good enough to last, as he noted, Anything that ends not on your terms is a failure. The actor, who has previously starred on Arrow and Heels and is set to ... tvinsider.com

Stephen Amell sarà il protagonista del reboot di Baywatch! L'attore di Arrow interpreterà Hobie Buchannon, il figlio di Mitch Buchannon (il leggendario David Hasselhoff), che ora è un capitano di Baywatch e si troverà ad affrontare una nuova sfida: una figlia ch facebook