Stephen Amell e la cancellazione di Suits LA dopo una sola stagione | Me ne assumo la colpa

Da movieplayer.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attore protagonista di uno spin-off di successo ha commentato pubblicamente la cancellazione della serie dopo una sola stagione. La produzione, ambientata nel mondo degli avvocati, ha subito una rapida interruzione, suscitando curiosità tra i fan. L'attore ha espresso la propria opinione sulla vicenda, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto e spiegando i dettagli dietro la decisione.

Il protagonista dello spinoff creato da Aaron Korsh ha parlato di quanto accaduto alla serie ambientata nel mondo degli avvocati. La serie Suits L.A. è stata cancellata dopo una sola stagione a causa dei risultati non all'altezza delle aspettative. Il protagonista Stephen Amell, durante il podcast Inside of You With Michael Rosenabum, si è ora assunto la responsabilità di quanto accaduto. Stephen Amell ha aggiunto: "Perché fai qualcosa che è magnetico, carismatico, che risolvi quei problemi. E io non l'ho fatto". L'attore ha sostenuto di non aver trovato nel personaggio di Ted Black qualcosa che potesse aiutare a superare quegli ostacoli e desse allo show una possibilità di continuare avanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

stephen amell e la cancellazione di suits la dopo una sola stagione me ne assumo la colpa
© Movieplayer.it - Stephen Amell e la cancellazione di Suits L.A. dopo una sola stagione: "Me ne assumo la colpa"

Stephen Amell sarà a WrestleMania 42: la conferma ufficialeNel panorama del wrestling, l’attenzione degli appassionati è rivolta a una possibile apparizione di Stephen Amell durante WrestleMania.

Stephen Amell torna in spiaggia: la star di Arrow sarà il nuovo Hobie Buchannon nel reboot di BaywatchStephen Amell, celebre per il ruolo di Oliver Queen in Arrow e recentemente protagonista di Suits: LA, è stato scelto come colonna portante del...

Temi più discussi: Baywatch, Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie tv; Stephen Amell torna in TV: sarà il protagonista del nuovo Baywatch su Fox; Baywatch: Stephen Amell sarà il figlio di Mitch nel reboot della serie di culto; Torna Baywatch, Stephen Amell protagonista della nuova serie reboot.

Stephen Amell e la cancellazione di Suits L.A. dopo una sola stagione: Me ne assumo la colpaIl protagonista dello spinoff creato da Aaron Korsh ha parlato di quanto accaduto alla serie ambientata nel mondo degli avvocati. movieplayer.it

stephen amell e laStephen Amell Addresses ‘Failure’ of ‘Suits LA’: ‘It Didn’t Work’Amell stated that the series just wasn’t good enough to last, as he noted, Anything that ends not on your terms is a failure. The actor, who has previously starred on Arrow and Heels and is set to ... tvinsider.com