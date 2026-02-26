Stellantis paga la strategia dell' elettrico | ricavi 2025 al -2% perdite per 22,3 miliardi

Una retromarcia sulla via dell'auto elettrica che per il gruppo Stellantis si sta rivelando perfino più costosa del previsto. Il bilancio 2025 certifica ricavi netti pari a 153,5 miliardi di euro, cioè in calo del 2% rispetto all'anno precedente, ma soprattutto sconta una clamorosa perdita netta di 22,3 miliardi di euro. La responsabilità è attribuita ai 25,4 miliardi di euro di oneri straordinari per l'intero anno, cioè il costo generale del riallineamento della propria gamma di vetture, attualmente troppo esposta su modelli a batteria. Sorprende casomai proprio il dato dei 25,4 miliardi, certificato effettivamente nel bilancio come 3,2 miliardi di euro superiore rispetto ai 22,2 miliardi di euro quantificati e annunciato dall’amministratore delegato Stellantis Antonio Filosa solo il 6 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Per l'economista Zirpoli, autore del libro "Autodistruzione", Stellantis non sta scontando solo gli errori e i pasticci del legislatore europeo sull'auto elettrica ma paga soprattutto le conseguenze del proprio immobilismo.

