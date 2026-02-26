Stellantis bilancio in rosso | la situazione economica della multinazionale e l' impatto su Pomigliano
Stellantis archivia il 2025 con ricavi netti pari a 153,5 miliardi di euro - in calo del 2% rispetto al 2024 - e una perdita netta di 22,3 miliardi. Il risultato negativo è legato a 25,4 miliardi di oneri straordinari contabilizzati nell’intero esercizio, che il gruppo attribuisce a un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pomigliano: visita istituzionale di cortesia Stellantis in Municipio, confronto su prospettive del Giambattista VicoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 Febbraio 2026 – In data odierna il Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, unitamente al vicesindaco Domenico...
Auto e Borsa: rinvio stop 2035, l’impatto su VW, Stellantis e BMWIl “Freno” dell’UE riaccende i motori in Borsa: ossigeno per i bilanci delle Big Auto? Le indiscrezioni che filtrano da Bruxelles su un possibile...
Temi più discussi: Per Stellantis un 2025 in profondo rosso: perdite per 22,3 miliardi di euro; Stellantis, conti 2025 in rosso: ricavi -2%, perdita da 22,3 miliardi e stop al dividendo. Nel 2026 atteso ritorno alla crescita; Stellantis Cassino, profondo rosso: nuovo stop dal 27 febbraio. Nel 2026 lavorati solo 10 giorni; Stellantis contro l’iceberg elettrico: i numeri della prima storica perdita.
Stellantis, bilancio in rosso per 22 miliardi e segnali di ripresa: cosa dicono i numeri 2025Magazine Quotazioni Tutto quello che dovete sapere sulla nuova mobilità, sull'elettrificazione e sui temi caldi dell'industria automobilistica. Per conoscere a fondo l'auto o scegliere quella nuova sa ... quattroruote.it
Stellantis, bilancio in rosso: la situazione economica della multinazionale e l'impatto su PomiglianoRicavi a 153,5 miliardi, perdita di 22,3 miliardi. Pochi giorni fa il management ha comunque confermato novità positive per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco ... napolitoday.it
Stellantis, l'ira dei Sindacati : "Grande amarezza e profonda preoccupazione per la mancata erogazione del premio annuale" Di seguito la nota integrale: "Oggi Stellantis ci ha comunicato che i risultati del 2025 sono stati negativi sul versante delle consegne - facebook.com facebook