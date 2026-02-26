Startup ecco i 5 punti critici che frenano la scalabilità

Le startup italiane hanno investito molto nel 2025, raggiungendo 1,7 miliardi di euro. Tuttavia, poche riescono a crescere rapidamente e diventare scale-up. La sfida principale non riguarda il denaro disponibile, ma come questo venga utilizzato per sviluppare modelli di business che possano espandersi efficacemente. Sono diversi i fattori che influenzano questa crescita.

(Adnkronos) – Le startup italiane nel 2025 hanno investito 1,7 miliardi. Ma perché poche diventano scale-up? Il problema non è l’accesso al capitale, ma la capacità di trasformarlo in modelli realmente scalabili. “Non è una questione di talento o di idee: quelli in Italia non mancano. Ciò che spesso manca è strategia e metodo, per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Board of Peace, Parolin: "Vaticano non parteciperà. Punti critici che lasciano perplessi”

Errori digitali in ospedale, lo studio di un prof palermitano che individua i punti criticiUn errore diagnostico generato da un sistema di intelligenza artificiale può non produrre effetti immediati, ma entrare nei dati clinici e propagarsi...

20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Temi più discussi: Dall’automotive al novel food: ecco le startup vincitrici del bando Deep Tech Revolution; Venture capital, nel 2025 investiti 2,3 miliardi in startup italiane. Ecco tutti i round sopra i 100 milioni; Mistral, Synthesia, Aleph Alpha e Domyn: le 4 startup di AI generativa in Europa che sfidano i colossi americani; Il sogno di una vita senza diabete? Parte dalla nostra app. Ecco la sfida della startup Dally Therapeutics.

Startup, ecco i 5 punti critici che frenano la scalabilitàIl problema non è l’accesso al capitale, ma la capacità di trasformarlo in modelli realmente scalabili Le startup italiane nel 2025 hanno investito 1,7 miliardi. Ma perché poche diventano scale-up? Il ... adnkronos.com

Startup, ecco i cinque round più ricchi del terzo trimestre in ItaliaTerzo trimestre orfano di mega-round di investimento per le startup italiane, anche se sono state chiuse almeno due operazioni di peso: secondo quanto censito da Italian Tech Alliance e Growth Capital ... milanofinanza.it

Inaugurati questa mattina a Savona i nuovi uffici Filse BIC, un hub dedicato allo sviluppo di imprese e startup del territorio, promosso da Filse, la società finanziaria della Regione Liguria che da oltre 50 anni offre supporto al sistema economico regionale. Il n - facebook.com facebook