Star City | le prime immagini della nuova serie nata da una costola di For All Mankind

Apple TV ha da pochissimo svelato le prime immagini di “Star City”, l’attesissima nuova serie creata dai pluripremiati Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore, che nasce come spin off di “For All Mankind“. “Star City” è un thriller intriso di fantastoria, ambientato nel medesimo Universo alternativo di “For All Manking” che ci riporta al momento chiave della corsa allo spazio, quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla luna. Questa volta, però, la storia viene esplorata da dietro la Cortina di Ferro, raccontando le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell’intelligence inseriti nel programma spaziale sovietico, e i rischi che tutti loro hanno corso per far progredire l’umanità. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

