I negoziati di pace sull’Ucraina si trovano in una fase di impasse, senza segnali di avanzamento concreti. Nel frattempo, a Kiev si riaccende l’attenzione su un problema di lunga data, quello della corruzione, che rischia di complicare ulteriormente la situazione politica e sociale del paese. La questione resta al centro del dibattito pubblico, influenzando le dinamiche interne.

Siamo nel quinto anno di guerra in Ucraina, con la pace che sembra ancora lontana, mentre Kiev è di nuovo costretta ad affrontare uno scandalo corruttivo. L’ultima operazione è stata eseguita dal Servizio di Sicurezza ucraino (SBU) che, secondo i media del Paese, ha arrestato il comandante della logistica dell’Aeronautica militare delle Forze armate dell’Ucraina, il colonnello Andriy Ukrainets, e il capo dell’SBU nella regione di Zhytomyr, il colonnello Volodymyr Kompanichenko, per presunta corruzione legata alla costruzione di rifugi per aerei. Secondo gli atti dell’indagine, nel maggio dello scorso anno sono stati stanziati circa 35 milioni di euro per la realizzazione di strutture ad arco prefabbricate, destinate a proteggere i jet militari dagli attacchi russi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

