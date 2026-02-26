Stadio Roma Veloccia | sara’ nuovo polo urbano per tutta la citta’

Oggi si compie un passo importante verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma, un’opera che promette di cambiare la zona e influenzare il futuro urbano della città. La discussione pubblica e le decisioni amministrative si concentrano su questo progetto, che coinvolge diverse parti interessate e aspetti tecnici, evidenziando la complessità del processo.

Oggi si segna un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma, un progetto che non si limiterà a fornire un impianto sportivo all’avanguardia, ma si trasformerà in un autentico polo urbano, capace di arricchire la città e contribuire in modo significativo alla riqualificazione del quadrante di Pietralata. Questa affermazione proviene dall’assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, in seguito al via libera della giunta capitolina al Piano di Fattibilità Tecnico Economica (Pfte) riguardante lo stadio della AS Roma. Dettagli sul progetto e impegno dell’amministrazione. Veloccia ha sottolineato l’impegno di Roma Capitale nel dimostrare la propria volontà e capacità di lavorare per lo sviluppo e il futuro della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

