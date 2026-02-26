Stadio baseball i giudici | Torni al Comune

Che sia questo il fuoricampo decisivo? Lo sperano a Palazzo Garampi, dopo l’ennesima sentenza sulla vicenda dello stadio del baseball. Il contenzioso tra il Comune e Rimini baseball asd, amministrata da Ciro Esposito (titolare della pizzeria all’interno dello stadio di Pirati) si trascina da anni. La società non ha più titoli per gestire l’impianto, perché la convenzione è scaduta da tempo. E con la sentenza depositata ieri, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza con cui la Rimini baseball asd chiedeva di ’congelare’ la decisione presa dai giudici del Tar, che avevano dato ragione al Comune e sancito che l’associazione non ha più il diritto di gestire lo stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

