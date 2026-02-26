Berruto (Pd): "Rinunciare alle Olimpiadi come dicono i 5s? Mai. Ma per quelle estive serve una candidatura europea" La candidatura alle Olimpiadi 2040 potrebbe essere la ciliegina sulla torta della corsa a sindaco di Roberto Gualtieri nel 2027. Da non sbandierare troppo forte, però, anche per una questione di galateo istituzionale. Il ragionamento, tutto politico, l’ha fatto ieri Giovanni Malagò, reduce dal successo di Milano-Cortina, sul Messaggero. “I soggetti da coinvolgere sono il governo e l’amministrazione comunale: sappiamo che entrambi sono in scadenza l’anno prossimo. Quindi certe valutazioni o coinvolgimenti avverranno non prima della fine del 2027 o inizio 2028. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Stadi, metro e ora le olimpiadi: le carte di Gualtieri per il bis nel 2027

Roma 2027: parte raccolta fondi per bis Gualtieri, sicurezza e investimenti nel programmaInizia ufficialmente la raccolta fondi per sostenere la campagna elettorale del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in vista del suo secondo mandato.

Metro C: Gualtieri, Giuli e Salvini inaugurano le fermate Colosseo e Porta MetroniaRoma può fare affidamento da oggi su due nuove fermate della Linea C della Metro: la fermata ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia,...

Temi più discussi: Tutte le modifiche a metro e mezzi Atm per Inter - Bodø/Glimt di Champions League; Olly è tutta vita; Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Oggi diverse linee Atm cambiano orario e servizio per la partita Milan Como.

Stadi, metro e ora le olimpiadi: le carte di Gualtieri per il bis nel 2027Malagò frena sui tempi e invita ad attendere le elezioni, ma in Campidoglio l’idea dei Giochi prende quota. Il metodo Giubileo diventa un precedente spendibile, e la candidatura olimpica può diventa ... ilfoglio.it

Stadi italiani da retrocessione. Il Garante: strutture cadenti, opaca la gestione pubblicaROMA – Il calcio, uno degli sport più appassionanti. Campionati di Serie A e B ancora pieni di contenuti tecnici. Gli stadi, invece: vecchi, freddi, insicuri, spesso da zona retrocessione. Questo ... repubblica.it

A 300 metri dalla metro e vicino alle principali arterie stradali: il Royal Garden Hotel è perfetto per chi viaggia tra lavoro e tempo libero. centro Milano stazione stadio Forum di Assago #HotelStrategico #BusinessTravel #ShoppingMilano #RoyalGard - facebook.com facebook