Spoon river - Seminario sul personaggio e sulla poesia della persona

Il 20 Marzo partirà uno stimolante seminario con il talentuoso attore Fabio Banfo! Il teatro è luogo di incontro tra persone e personaggi. E se il personaggio non fosse il fine, ma il mezzo? Se fosse il tramite per loberare la persona che è in noi? Attraverso l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il lavoro si svilupperà tra analisi, improvvisazioni, training vocale e fisico, per arrivare a recitare se stessi nei panni di un personaggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Amir e Rubina trucidati in Iran: la Spoon River dei ragazzi simbolo della protestaAmir Ali Haydari, 17 anni, appare così in una foto scattata prima che le forze di sicurezza degli Ayatollah gli sparassero al cuore, accanendosi con...

Paola Settimini a Lunigiana con “Antologia di Spoon River” nel Cineclub di giovedì.Paola Settimini, regista e autrice, sarà ospite del Cineclub Lunigiana giovedì 5 febbraio alle 21.