spegnere trieste impoverirebbe la lega stessa il messaggio de il piccolo

Il panorama cestistico nazionale è profondamente influenzato dalle scelte di piazze e territori che sostengono la Serie A. In questo contesto, Trieste emerge come elemento cruciale per la Lega, capace di offrire una base di pubblico solida e un valore sportivo significativo che va oltre la dimensione locale. La città si distingue per una vitalità che incide sull’immagine del movimento: la presenza di pubblico si mantiene su livelli rilevanti rispetto ad alcune realtà storiche, e questa dinamica contribuisce a definire l’identità della Lega. Rinunciare a Trieste non sarebbe una scelta neutra, bensì un’operazione che potrebbe compromettere l’equilibrio complessivo del sistema cestistico nazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

