In una Spal che anche in Eccellenza ha pescato giocatori in ogni angolo d’Italia, Mattia Cozzari rappresenta una piacevole eccezione. È una bellissima storia quella del centrocampista classe 1999, nato a Bentivoglio ma cresciuto a Portomaggiore, in una famiglia che trasuda passione per il pallone e in maniera particolare per la maglia biancazzurra. Nonostante la stagione dell’Ars et Labor non si stia sviluppando secondo le aspettative, Cozzari è riuscito a farsi apprezzare per le sue qualità. E non nasconde il desiderio di diventare profeta in patria. "La vittoria di domenica scorsa con l’Osteria Grande è stata una boccata di ossigeno, ma non abbiamo fatto ancora niente – spiega –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, Cozzari si racconta. "Sogno di essere profeta in patria e di vincere qualcosa nella mia città»

Lirica, la scossa di Rigoletto. E Cassi è profeta in patriaUn Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell’amabilità.

Lirica, la scossa di Rigoletto, Cassi è profeta in patriaArezzo, 4 febbraio 2026 – Lirica, la scossa di Rigoletto, Cassi è profeta in patria.

Argomenti discussi: Segna anche Iglio, l’Ars et Labor batte 3-0 l’Osteria Grande – LA DIRETTA; L’Ars et Labor banchetta in Grande. 3-0 sull’Osteria e torna la vittoria al Mazza.

Spal, Cozzari si racconta. Sogno di essere profeta in patria e di vincere qualcosa nella mia città»Il Russi è una delle squadre più in forma del campionato. Ricordo bene la partita di andata: abbiamo centrato la quinta vittoria di fila, ma il Russi è stata una delle squadre che ci ha messo più in ... sport.quotidiano.net