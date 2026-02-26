spagna scossa alla sinistra del psoe

L'annuncio La vicepresidente e ministra del lavoro Yolanda Díaz non si ricandiderà con l’alleanza Sumar alle prossime elezioni L'annuncio La vicepresidente e ministra del lavoro Yolanda Díaz non si ricandiderà con l’alleanza Sumar alle prossime elezioni La sinistra alla sinistra del partito socialista spagnolo è ufficialmente senza leader. Ieri mattina, subito dopo l’abituale question time del governo al Congresso del mercoledì, la ministra del lavoro e vicepresidente del governo Yolanda Díaz ha annunciato che non sarà la candidata dello spazio politico che oggi viene identificato con Sumar alle prossime elezioni, in teoria previste nel 2027. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

